Sketches of islands al Monk il racconto musicale delle isole del Mediterraneo di Rino Cirinnà

Al Monk Jazz Club di Catania, il più importante locale jazz della Sicilia orientale, si svolge la decima stagione concertistica, iniziata con una serie di appuntamenti invernali e primaverili. Tra gli eventi in programma, uno spettacolo musicale dedicato alle isole del Mediterraneo, intitolato

La prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania - il più importante jazz club della Sicilia orientale creato nel 2017 dai soci dell'associazione culturale Algos (oggi rappresentata da Dino Rubino, Nello Toscano, Giuseppe Privitera e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

“Sketches of the world” al Teatro del Lido sabato 14 febbraioSketches of the world è il concerto di Antonio Forcione live al Teatro del Lido sabato 14 febbraio alle 19, un viaggio musicale personale, attraverso...

Teatro Goldoni: al via Medì, il convegno internazionale delle città del MediterraneoAl teatro Goldoni di Livorno il 12 e 13 marzo, ecco Medì, il convegno internazionale delle città del Mediterraneo, promosso ogni anno dalla Comunità...

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Paolo Fresu e Rino Cirinnà al Teatro Garibaldi di ModicaDomenica 12 aprile Paolo Fresu e Rino Cirinnà portano Sketches of Islands a Modica. Scopri i dettagli del concerto jazz al Teatro Garibaldi. quotidianodiragusa.it

Il 12 aprile al Teatro Garibaldi di Modica arriva “Sketches of Islands” con Paolo Fresu e Rino Cirinnà: un viaggio musicale tra jazz e Mediterraneo #SketchesOfIslands - facebook.com facebook