Sketches of islands al Monk il racconto musicale delle isole del Mediterraneo di Rino Cirinnà
Al Monk Jazz Club di Catania, il più importante locale jazz della Sicilia orientale, si svolge la decima stagione concertistica, iniziata con una serie di appuntamenti invernali e primaverili. Tra gli eventi in programma, uno spettacolo musicale dedicato alle isole del Mediterraneo, intitolato
La prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania - il più importante jazz club della Sicilia orientale creato nel 2017 dai soci dell'associazione culturale Algos (oggi rappresentata da Dino Rubino, Nello Toscano, Giuseppe Privitera e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Paolo Fresu e Rino Cirinnà al Teatro Garibaldi di ModicaDomenica 12 aprile Paolo Fresu e Rino Cirinnà portano Sketches of Islands a Modica. Scopri i dettagli del concerto jazz al Teatro Garibaldi. quotidianodiragusa.it
Il 12 aprile al Teatro Garibaldi di Modica arriva “Sketches of Islands” con Paolo Fresu e Rino Cirinnà: un viaggio musicale tra jazz e Mediterraneo #SketchesOfIslands - facebook.com facebook