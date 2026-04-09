Sistema informatico in tilt | caos per le analisi

Nelle ultime ore, l'ospedale Carlo Urbani ha affrontato un'interruzione del sistema informatico, creando disagi nelle operazioni di analisi e gestione dei dati. L'intero sistema è andato in tilt, causando rallentamenti e ritardi nelle procedure interne. La situazione ha coinvolto il funzionamento di molti reparti, impedendo l'accesso rapido alle informazioni e compromettendo temporaneamente le attività quotidiane dell'ospedale.

L’ innovazione tecnologica all’ ospedale Carlo Urbani è debuttata tra i veleni e i disservizi. L’avvio del nuovo sistema informatico ospedaliero (Sio), partito ufficialmente il 24 marzo con il pronto soccorso, ha vissuto ieri mattina il suo momento più critico al laboratorio analisi, trasformando la ripresa post-pasquale in un vero e proprio calvario per decine di cittadini. L’inghippo tecnico si è palesato proprio all’apertura degli sportelli: il sistema non riusciva a generare e stampare le etichette necessarie per i prelievi ematici. Il risultato è stato una paralisi totale delle procedure che ha generato lunghe code e una altrettanto lunga attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sistema informatico in tilt: caos per le analisi Leggi anche: Il sistema informatico va ko, caos in ospedale Urgnano, caos al click day per il nuovo medico: “Cittadini in coda all’alba fuori dalla farmacia e sistema in tilt”A scrivere questa lettera è un lettore che segnala i disagi conseguenti al pensionamento di un medico di base di Urgnano. MVP UNCUT: Paul vs Joshua | Episode 2 Unleashed Temi più discussi: Sistema informatico in tilt: caos per le analisi; Firenze, inchiesta sull'attacco hacker agli Uffizi: la Procura indaga per tentata estorsione e accesso abusivo ai sistemi informatici; Ripristinati i sistemi di pagamento delle multe dopo l’attacco hacker; Hacker agli Uffizi? Il Corriere parla di dati rubati, il museo smentisce. Sistema informatico in tilt: caos per le analisiOspedale, entrato in funzione il 24 marzo ieri ha provocato una serie di problemi. Disservizi al pronto soccorso per la gestione delle cartelle ... ilrestodelcarlino.it Il sistema sanitario in tilt. Altro blocco informativo: medici di base alle stretteVarese, la digitalizzazione dà ancora problemi. Disservizi diffusi da mesi. Dalle prescrizioni alle erogazioni farmaceutiche ai certificati di malattia. ilgiorno.it La donna è accusata di accesso abusivo a sistema informatico e frode. Aveva raggirato un molisano, portandogli via circa 20mila euro - facebook.com facebook