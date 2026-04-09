A Sirolo, durante il fine settimana di Pasqua, si è registrato il primo afflusso significativo della stagione. Ristoranti, bar e strutture ricettive hanno aperto dopo la pausa invernale, riempiendo i locali e le spiagge. Sulla spiaggia dei Sassi Neri, nota per le dimensioni ridotte, si è verificato un aumento di visitatori. Le autorità hanno richiesto immediatamente risorse dalla Regione per migliorare le strutture e gestire l’afflusso di turisti.

SIROLO - Pasqua ha segnato a Sirolo il primo pienone della stagione. Ristoranti, bar e strutture ricettive hanno riaperto dopo la pausa invernale e il fine settimana festivo ha riempito tavoli e vie del centro, offrendo un assaggio concreto dell’estate ormai alle porte. Ma su questa ripartenza, positiva, pesa un’incognita che torna puntuale e che, più di ogni altra variabile, rischia di condizionare la stagione: l’erosione della costa. L’evento L’ultima mareggiata, alla vigilia di Pasqua, anticipata da giorni di forte perturbazione proveniente dai Balcani, ha cambiato ancora una volta il profilo del litorale. La sabbia si è spostata da nord verso sud, ridisegnando l’assetto delle spiagge. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sirolo, ai Sassi Neri la spiaggia è mignon: «Subito le risorse dalla Regione»

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