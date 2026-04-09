Siracusa | 9,7 milioni per il Consorzio ma il dissesto blocca tutto

A Siracusa, il Consorzio Comunale si trova ora davanti a una fase cruciale dopo che il presidente ha firmato un decreto che assegna 9,7 milioni di euro per la zona. Tuttavia, il dissesto finanziario ancora in atto blocca molte iniziative e progetti, creando una situazione di impasse che coinvolge diversi settori comunali e regionali. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica nella città siciliana.

Il Consorzio Comunale di Siracusa affronta una nuova fase decisiva dopo l’approvazione di un decreto firmato dal presidente Schifani, che ha stanziato 9,7 milioni di euro per il territorio siracusano. Nonostante questa iniezione di liquidità, la gestione dell’ente rimane incagliata tra le complicazioni derivanti dal dissesto finanziario iniziato nel 2018 e la necessità di modificare i meccanismi del prelievo forzoso. L’impatto delle risorse regionali sulla capacità operativa territoriale. La recente ripartizione dei fondi, che vede un totale di 108 milioni di euro destinati alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi della Sicilia, pone l’accento sulla sostenibilità degli enti di area vasta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa: 9,7 milioni per il Consorzio, ma il dissesto blocca tutto Frana Niscemi, il piano contro il dissesto c’è (e prevedeva tutto) ma mancano le risorse(Adnkronos) – Con la frana di Niscemi tornano le polemiche che ricorrono a ogni catastrofe naturale. Avellino sfiora il dissesto, ma resiste: dieci milioni salvano la cittàPerrotta in un bilancio crudo: "Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, insieme ai sub-commissari, ai dirigenti e agli impiegati del Comune, per... Temi più discussi: Autonomie locali: 9,7 mln di euro al Libero Consorzio Comunale di Siracusa; Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni: al Libero Consorzio di Siracusa assegnati 9,7 milioni; Ex Provincia di Siracusa, dalla Regione quasi 10 milioni: firmato il decreto di riparto; Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorzi. Autonomie locali: 9,7 mln di euro al Libero Consorzio Comunale di SiracusaCirca 9,7 milioni di euro al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, presieduto da Michelangelo Giansiracusa. L’importo è stato assegnato dalla Regione Siciliana, con decreto firmato dal presidente Ren ... siracusaoggi.it Autonomie locali, oltre 9 milioni di euro per i comuni della provincia di SiracusaIl riparto del Fondo per gli investimenti dei Comuni per l’anno 2026 assegna risorse significative alla provincia di Siracusa, attingendo a una dotazione complessiva regionale di 115 milioni di euro. siracusanews.it Pallamano: l'Albatro Siracusa perde il big match sul campo della capolista Cassano Magnago e si complica la vita - facebook.com facebook