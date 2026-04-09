Jannik Sinner ha vinto il suo match a Montecarlo contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Durante l'incontro, il giocatore ha chiamato il medico in campo, riferendo di sentirsi debole. La partita si è conclusa con la qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel Master 1000 di Montecarlo, ma non senza difficoltà. Il numero due del mondo ha superato il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. La vittoria è arrivata a l termine di una partita combattuta, durata due ore e un minuto, durante la quale l’azzurro ha dovuto fare i conti con un evidente calo fisico che ha condizionato il suo rendimento. Il primo set si è chiuso in appena 26 minuti con un netto 6-1 a favore di Sinner. Nel secondo set, tuttavia, si è verificato l’impensabile. Sul 2-2, dopo aver perso fino a quel momento appena tre punti con la prima di servizio, Sinner ha accusato un clamoroso passaggio a vuoto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sinner vince a Montecarlo ma preoccupa: “Mi sento debole”, chiama il medico in campo

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Tennis, #Sinner ai quarti di #Montecarlo Soffre ma vince Jannik Sinner, che supera Tomas Machac e raggiunge i quarti di finale al Masters di Montecarlo dove affronterà Auger-Aliassime. x.com