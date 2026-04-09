Nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto contro Tomas Machac negli ottavi di finale. Nonostante alcune difficoltà, il giocatore italiano è riuscito a conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che prosegue così la sua corsa nel torneo.

Jannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 della classifica mondiale ha eliminato in tre set, con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3, il tennista ceco, numero 53. Sinner affronterà nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime. "Non tutti i giorni possono essere perfetti, ma devo essere felice di avercela fatta. Ero un po' stanco e spero di recuperare per i quarti, ogni giorno può cambiare e domani potrei giocare molto meglio", ha detto Sinner dopo aver superato Tomas Machac agli ottavi di Montecarlo. "Nel secondo match non ho trovato la giusta energia, nonostante mi sentissi molto bene prima della partita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner soffre ma batte Machac. Chi trova ai quarti a Montecarlo

Sinner soffre ma batte Machac a Monte Carlo: “Mi sono sentito fiacco”. Ai quarti sfida Auger-AliassimeIl tennista italiano ha sconfitto in 3 set (6-1, 5-7, 6-3) il ceco e si è qualificato ai quarti del Masters 1000, domani il match con il canadese che...

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MA COME FA SINNER A DIVENTARE NUMERO 1 A MONTECARLO

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Furbi gli americani,sanno che Sinner soffre il caldo, e guarda caso, lo fanno giocare alle 13 contro il loro connazionale . E’ comunque il vantaggio di giocare in casa. - facebook.com facebook

#Tennis Jannik #Sinner soffre ma supera Alex Michelsen negli ottavi di finale di Miami in 7-5, 7-6; nei quarti sfiderà lo statunitense Tiafoe. "Ho servito molto bene nei punti importanti anche nel tie-breack. Sono contento ma dobbiamo alzare il livello da fondo x.com