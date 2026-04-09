Sinner sfida Machac e aspetta Alcaraz Berrettini si prepara alla lotta con Fonseca | il programma di oggi a Montecarlo

A Montecarlo si disputano oggi gli ottavi di finale nel torneo di tennis. La giornata vede in campo giocatori italiani che affrontano avversari di altri paesi. Tra gli incontri in programma, uno vede il tennista italiano sfidare un avversario slovacco, mentre un altro vede un altro italiano impegnato contro un giocatore portoghese. La giornata si apre con le partite che coinvolgono anche il confronto tra il numero uno del torneo e un avversario spagnolo.

A Montecarlo si entra nel vivo. Oggi, 9 aprile, è il giorno degli ottavi di finale, con l’Italia ancora protagonista, già a partire dal mattino. La sfida più dura infatti spetta a Matteo Berrettini, pronto alla lotta contro il nuovo astro nascente del tennis mondiale, Joao Fonseca. Poco dopo sarà in campo anche Jannik Sinner contro Tomas Machac: in palio ci sono i quarti del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa. Berrettini cerca il secondo scalpo di lusso, dopo aver rifilato un doppio bagel (6-0 6-0) a Daniil Medvedev. Fonseca al secondo turno ha superato lo scoglio Arthur Rinderknech. Il 19enne brasiliano, dopo aver perso sia con Sinner che con Alcaraz sul cemento americano, cerca ora il definitivo salto di qualità sulla terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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