Sinner programmazione e lavoro mentale | adesso Jannik vince anche quando è in riserva

Da gazzetta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria contro Machac, anche dopo aver sperimentato un calo fisico. A differenza di quanto accaduto in Australia, è riuscito a portare a termine il match nonostante fosse in riserva. La sua programmazione e il lavoro mentale sembrano aver contribuito a mantenere la concentrazione e la determinazione durante l’incontro. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il tennista italiano.

La spia della riserva che si accende: "Sono senza energie", dice Jannik Sinner nel secondo set al suo box. E allora ecco i fantasmi dell'Australia rimaterializzarsi sulla terra rossa di Montecarlo. Ma stavolta il finale è diverso, la gestione delle difficoltà anche, e Jannik riesce a condurre in porto la nave al terzo set contro Machac e conquistare il posto ai quarti di finale. Da domani, se farà meglio di Alcaraz, avrà la possibilità di riprendersi il numero 1. Eccoli i frutti del lavoro di Jannik Sinner e la sua squadra. Dopo i crampi di Melbourne e il calo fisico che ne è conseguito anche nei turni successivi, il team si è messo subito al lavoro per studiare le contromosse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare AlcarazL'eliminazione di Alcaraz a Miami è un assist per Sinner che può tornare numero 1 al mondo.

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Perche Jannik Sinner oggi spaventa piu di tutti (anche quando perde).

Video Perche? Jannik Sinner oggi spaventa piu? di tutti (anche quando perde).

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