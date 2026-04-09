Sinner-Machac oggi in tv ATP Montecarlo 2026 | orario programma streaming

Oggi, giovedì 9 aprile, si svolge l'incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo ATP Masters1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l'evento in tempo reale. Sinner, italiano, affronta il tennista ceco in una fase importante del torneo, che si disputa sulla terra rossa.

Oggi, giovedì 9 aprile, Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sul campo Ranieri III, il n.2 del mondo è chiamato a dare conferme dopo il brillante esordio di due giorni fa contro il francese Ugo Humbert. Un match sulla carta alla portata per Sinner, ma che può nascondere delle insidie. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) Machac, infatti, è un giocatore assai imprevedibile. Dotato di un tennis completo, il ceco specie dal lato dal rovescio è particolarmente dotato, ha una buona mano e, dovesse sentire la palla in maniera particolare, potrebbe sorprendere il pusterese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner/Bergs-Machac/Ruud, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl primo turno di doppio dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà protagonista anche l’azzurro Jannik Sinner, in coppia con il belga Zizou Bergs,...

Dove vedere in tv Sinner-Machac oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingTorna ufficialmente in campo Jannik Sinner, e lo fa in un lunedì pomeriggio che, a Doha, segna la sua prima volta in Qatar.

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MONTE - CARLO OGGI 9 Aprile ORE 12.30 OTTAVI di Finale Jannik SINNER vs il Ceco Tomas MACHAC Giocherà anche Matteo BERRETTINI il suo OTTAVO di Finale ORE 11.00 vs L'argentino JOAO FONSECA È previsto anche il match di - facebook.com facebook

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