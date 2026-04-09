Durante gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato una partita difficile contro il tennista ceco Tomas Machac, conclusa con un punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-3 dopo due ore di gioco. L’italiano ha mostrato segni di affaticamento, evidenziando le sfide di un torneo giocato con il formato tradizionale, che sembra aver influenzato le sue prestazioni.

La spia della riserva si è accesa. Negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner conquista una vittoria sofferta contro il ceco Tomas Machac, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-3 dopo due ore di gioco. Un successo costruito con autorità nel primo set, ma complicatosi nel secondo, quando è emerso un evidente calo fisico. L’azzurro, tuttavia, ha mostrato carattere nel terzo parziale, reagendo con lucidità e trovando le soluzioni necessarie per superare le difficoltà. Un’affermazione significativa non solo per il risultato, ma anche per la capacità di adattamento dimostrata nei momenti più critici. Resta però un elemento da non sottovalutare: il carico di fatica accumulato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner inizia ad accusare la fatica. E il format ‘all’antica’ di Montecarlo non lo favorisce

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