Durante una partita di tennis, l’atleta ha accusato un malore nel secondo set, dicendo di sentirsi debole e fiacco. Il match si è svolto in condizioni di temperature molto elevate, simili a quelle estive. Dopo aver manifestato i sintomi, il giocatore ha ricevuto assistenza medica sul campo per riprendersi. La partita è proseguita dopo l’intervento, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sua condizione fisica in condizioni climatiche difficili.

“ Mi sento debole, fiacco”. La partita di Jannik Sinner poteva prendere una brutta piega. Nel bel mezzo del secondo set l'azzurro - come al solito - ha risentito le alte temperature, quasi estive. E ha dovuto fare ricorso anche all'aiuto dello staff medico. Dopo qualche istante il numero due al mondo si è rialzato dal suo angolo, ma solo dopo aver ingerito una pastiglia offerta dall'addetto stampa. L'altoatesino ha tentato poi di recuperare il secondo set, che al momento della sospensione del match, lo vedeva in svantaggio di tre game. Operazione non andata a buon fine, anche se poi ha saputo chiudere la pratica Machac nell'ultima set. Il problema però rimane e può ripresentarsi nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, il malore nel secondo set? Cosa gli ha dato il medico per riprendersi

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