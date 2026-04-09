Sinner e il tabellone peggiore possibile a Montecarlo Maratone in vista mentre Alcaraz…

A Montecarlo, Jannik Sinner si trova con un tabellone che sembra il più difficile possibile, con match che potrebbero durare molte ore. La sua strada si preannuncia complessa, mentre il suo avversario Carlos Alcaraz potrebbe affrontare sfide meno impegnative. La situazione lascia presagire incontri lunghi e faticosi per il talento italiano, in un torneo che si prevede molto competitivo.

Si profila una percorso impegnativo e probabilmente più complicato per Jannik Sinner a Montecarlo, rispetto al suo rivale Carlos Alcaraz. Il n.2 e 1 del mondo hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters1000 monegasco. Sinner si è imposto col punteggio di 6-1 6-7 (3) 6-3 contro il ceco Tomas Machac, mentre Carlitos ha prevalso nella sfida contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-1 4-6 6-3. Entrambi sono stati costretti a cedere un set a rimanere più tempo del previsto in campo. Tuttavia, l’azzurro è quello che per la qualità dei rivali potrebbe rischiare maggiormente e disperdere più energie. Il percorso, infatti, prevede domani l’incrocio col canadese Felix Auger-Aliassime, tennista molto dotato fisicamente e dal tennis estremamente potente, specie nella combinazione servizio-dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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