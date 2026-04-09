Sinner e Berrettini oggi a Monte Carlo gli ottavi in diretta LIVE | i risultati degli italiani in campo

Oggi a Monte Carlo si svolgono gli ottavi di finale del torneo di tennis, con protagonisti tre italiani: Sinner, Berrettini e Musetti. I match sono trasmessi in diretta, permettendo di seguire in tempo reale gli incontri e conoscere i punteggi aggiornati. L'evento vede gli atleti italiani impegnati su campi diversi, con risultati che si stanno delineando nel corso della giornata.

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