Sinner contro Machac oggi a Montecarlo orario e come vedere match in tv

Oggi a Montecarlo si disputa l'incontro tra Jannik Sinner e Machac negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000. La partita si svolge giovedì 9 aprile 2026 e sarà visibile in diretta televisiva. I tifosi di tennis potranno seguire l'evento per scoprire chi tra i due tennisti avanzerà ai quarti di finale del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, giovedì 9 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, per un posto nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del principato.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. Quando gioca Sinner a Montecarlo, Jannik sfida il n° 53 Atp Machac: orario e dove vedere il matchMontecarlo, 8 aprile 2026 – A separare Jannik Sinner dal ritorno ai quarti di finale del Masters 1000 c'è Tomas Machac, che l'altoatesino ritrova... Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | ATP 500 Vienna Temi più discussi: Jannik Sinner - Tomas Machac al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming; Sinner vs Machac, ATP Montecarlo 2026: i precedenti e dove vedere il match. Sinner oggi a Montecarlo: sfida Machac per un posto nei quarti. A che ora gioca e dove vedere la direttaJannik Sinner scenderà in campo contro il ceco Tomas Machac: il match è il secondo in programma a partire dalle 11. I precedenti tra i due raccontano di un dominio netto dell’azzurro ... firstonline.info Sinner-Machac oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, giovedì 9 aprile, Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sul campo Ranieri III, il n.2 ... oasport.it Vagnozzi show, irrompe nella telecronaca di Bertolucci ed Elena Pero: "Ecco i segreti del nuovo Sinner, come la pasta al sugo" - facebook.com facebook Come se l’è cavata il nostro Jannik #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com