Sinner contro Machac oggi a Montecarlo orario e come vedere match in tv

Da webmagazine24.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Montecarlo si disputa l'incontro tra Jannik Sinner e Machac negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000. La partita si svolge giovedì 9 aprile 2026 e sarà visibile in diretta televisiva. I tifosi di tennis potranno seguire l'evento per scoprire chi tra i due tennisti avanzerà ai quarti di finale del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, giovedì 9 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, per un posto nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del principato.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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