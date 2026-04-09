Sinner c’è subito Auger-Aliassime | l’orario del match a Montecarlo Incognita recupero dopo Machac

Alle ore 11 del mattino si svolgerà il match tra il tennista italiano e l’avversario canadese, inserito nel programma del torneo di Montecarlo. La sfida segue la vittoria di quest’ultimo contro il tennista ceco, conclusa con qualche difficoltà. L’incognita principale riguarda il recupero del tennista italiano, reduce da un precedente incontro e ancora in fase di valutazione. La partita rappresenta un momento importante nel quadro del torneo in corso sulla riviera monégasque.

Montecarlo, 9 aprile 2026 – Dopo aver battuto, non senza qualche patema d'animo, il ceco Tomas Machac, mandato al tappeto in tre set (6-1, 6-7, 6-3), Jannik Sinner è pronto ad affrontare il match che mette in palio il pass per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, traguardo che l'altoatesino ha già raggiunto nel 2023 e nel 2024, perdendo poi rispettivamente contro il danese Holger Rune e il greco Stefanos Tsitsipas. Il prossimo avversario dell'azzurro è Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6. Il canadese ha alle spalle i successi contro il croato Marin Cilic, sconfitto 7-6, 6-3, e il norvegese Casper Ruud, con quest'ultimo costretto al ritiro sul punteggio di 7-5, 2-2 in favore del rivale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingVenerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo.

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Sinner, c’è subito Auger-Aliassime: l’orario del match a Montecarlo. Incognita recupero dopo MachacIn palio il pass per la semifinale. Il bilancio dei precedenti sorride all'azzurro ma Jannik è reduce da un calo fisico ... sport.quotidiano.net

Sinner ritrova Auger-Aliassime: precedenti favorevoli, ma due ricordi da brividi sulla terra rossa…Settima sfida all'orizzonte tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Domani, sulla terra rossa di Montecarlo, i due si confronteranno e in palio ci sarà ... oasport.it

#Tennis, #Sinner ai quarti a Monte-Carlo Tomas Machac battuto 6-1, 6-7, 6-3, ora Felix Auger-Aliassime x.com

SINNER FATICA IL 2° SET MA VINCE AL TERZO Qualche problema fisico per l’azzurro che però, dopo aver perso il secondo set al tie-break, riesce comunque a strappare il pass per i quarti. Ora Jannik affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per un - facebook.com facebook