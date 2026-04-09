Sinner | Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1 la classifica è secondaria

Il tennista italiano ha dichiarato di non concentrarsi sulla posizione in classifica o sulla corsa al primo posto, sottolineando che per lui la classifica è un aspetto secondario. Ha commentato inoltre che il suo avversario preferisce distanziarsi da questa pressione, ritenendo che entrambi siano consapevoli delle rispettive situazioni nel circuito. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista, senza riferimenti a obiettivi immediati o strategie a breve termine.

(Adnkronos) – "Alcaraz si smarca dalla corsa per il numero 1? Fa parte un po' del gioco. Io credo che sia lui che io siamo consapevoli delle nostre situazioni. E basta. Non c'è tanto da dire. Io gioco questo torneo e non gioco settimana prossima. Lui non ha giocato Madrid l'anno scorso". Jannik Sinner ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sinner dietro Alcaraz in ranking Atp, Cobolli sale al numero 15Jannik Sinner resta al numero 2 dietro a Carlos Alcaraz nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, come ogni lunedì.

Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP.

SINNER-ALCARAZ, l'intervista doppia della CNN alle Atp Finals è ESILARANTE

Temi più discussi: Sinner e Alcaraz, vite parallele a Montecarlo, guardando alla finale. Lo spagnolo: Sono onesto: perderò il n.1; Becker: Il calcio in Italia dovrebbe imparare dal tennis. Sinner è l'ispirazione di Alcaraz; Becker: Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio; Il nuovo Alcaraz ha studiato Sinner da vicino: Ora controllo meglio l'emotività. E punta un record di Djokovic.

Sinner: Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1, la classifica è secondaria(Adnkronos) – Alcaraz si smarca dalla corsa per il numero 1? Fa parte un po’ del gioco. Io credo che sia lui che io siamo consapevoli delle nostre situazioni. E basta. Non c’è tanto da dire. Io gioco ... pianetagenoa1893.net

Jannik Sinner risponde ad Alcaraz: Tornerò numero uno? Non lo rincorro, l’importante è vincere i titoliSul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas ... oasport.it

Sinner non ha fretta di tornare numero 1 al Mondo - facebook.com facebook

#Tennis, #Sinner: “Avuto un calo di energia, importante vincere” “Domani sarà altra partita, #Auger gioca bene” x.com