Simone Vagnozzi | Sinner ha una capacità innata Giocare a Madrid? Serbatoio abbastanza pieno…

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria a Madrid, dimostrando di saper gestire bene i momenti più delicati della partita. Simone Vagnozzi ha commentato le sue capacità, sottolineando la sua innatezza nel gioco. La vittoria è arrivata dopo aver sofferto, ma anche con il convincimento di aver mantenuto il controllo nei momenti chiave. Sinner ha mostrato di avere un serbatoio abbastanza pieno per affrontare sfide di questo livello.

Jannik Sinner vince soffrendo, ma soprattutto convincendo nella gestione dei momenti più delicati. Sul campo del Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro supera Tomas Machac agli ottavi con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3, dimostrando ancora una volta quella capacità di resistere e rilanciarsi anche quando il fisico sembra venire meno. A spiegare il senso profondo di questa vittoria è il suo allenatore, Simone Vagnozzi, intervenuto a Sky Sport. Il tecnico marchigiano ha messo in luce una qualità che considera distintiva del numero due del mondo: “ Quella che io chiamo la sua capacità innata è il fatto di riuscire nella difficoltà a tirare fuori sempre il meglio di sé stesso, si sveglia ogni mattina cercando di essere un giocatore migliore del giorno precedente che per un allenatore è veramente una qualità importante “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Vagnozzi: “Sinner ha una capacità innata. Giocare a Madrid? Serbatoio abbastanza pieno…” Simone Vagnozzi: “Vi svelo la qualità principale di Sinner. Giocare a Madrid? Dipende”Jannik Sinner vince soffrendo, ma soprattutto convincendo nella gestione dei momenti più delicati. L’agente di Massolin avverte: «Felice dell’arrivo all’Inter, è pronto per giocarsi la Serie A. Ha una qualità innata»di Paolo MoramarcoMassolin Inter, l’agente Yvan Le Mee, ha parlato con fiducia del futuro del centrocampista francese acquistato dai nerazzurri a... Temi più discussi: Vagnozzi: Sinner è come la pasta al pomodoro, il suo gioco non va stravolto ma...; Come un piatto di pasta al pomodoro: il nuovo Sinner spiegato a Sky da Vagnozzi; Resti il più basso, Fognini 'sfotte' Vagnozzi dopo trionfo Sinner a Miami; Lo scherzo a Sinner, il suo team gli tende un agguato negli spogliatoi. Simone Vagnozzi: Vi svelo la qualità principale di Sinner. Giocare a Madrid? DipendeJannik Sinner vince soffrendo, ma soprattutto convincendo nella gestione dei momenti più delicati. Sul campo del Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro ... oasport.it Simone Vagnozzi analizza Sinner: progressi nel servizio e maggiore controllo dei momenti chiave del matchSinner sulla terra rossa, Vagnozzi spiega la nuova crescita tecnica Chi: il coach Simone Vagnozzi analizza l’evoluzione di Jannik Sinner. Cosa: progre ... assodigitale.it Simone Vagnozzi racconta Jannik Sinner https://youtu.be/3_GDSqKodPo #Vagnozzi #sinner #jannik #janniksinner #cahill #atp #tennis #orgoglioitaliano #skysport - facebook.com facebook "Jannik si sveglia ogni mattina cercando di essere un giocatore migliore del giorno precedente", cosa può dire di più di così un allenatore del suo allievo In una chiacchierata con Sky Sport, Simone Vagnozzi ha parlato dei progressi di Sinner, delle aspettat x.com