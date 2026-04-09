Durante una conferenza stampa, l’allenatore si è mostrato visibilmente emozionato mentre si rivolgeva all’attaccante che, al termine della stagione, lascerà la squadra. Ha pronunciato alcune parole dedicate a Griezmann, che ha annunciato il suo addio al club. La conferenza si è tenuta nel rispetto delle formalità sportive, senza ulteriori commenti o dettagli sulla separazione.

Simeone si commuove in conferenza stampa mentre si rivolge ad Antoine Griezmann, l'attaccante che che a fine stagione lascerà l'Atletico Madrid. "Grazie per tutto il tuo lavoro. Grazie per il tuo impegno. Grazie per come ti sei sempre comportato da professionista da persona, sapendo distinguere quel rapporto così bello che abbiamo come famiglia e non oltrepassare quella linea difficile da gestire che separa l'allenatore dall'amico", ha detto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simeone si commuove per l'addio di Griezman: le parole in conferenza stampa

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Chi “ama il calcio” non capisce niente: il vero godimento è soffrire per l’Atletico di Simeone Il Mundo racconta lo "strazio" del tifoso dell'Atletico, il divertimento perverso di soffre sempre, anche quando vince col Barcellona https://www.ilnapolista.it/2026/04/chi-a - facebook.com facebook

NON È MAI TROPPO TARDI… Da questa sera lo score del #Cholo #Simeone al #CampNou è di 11 sconfitte 7 pareggi… e 1 vittoria! L’unica vittoria di Simeone fuori casa contro il Barcellona era arrivata all’Estadio Olímpico de #Montjuïc nel dicembre 2024. x.com