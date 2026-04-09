Giuliano Simeone ha commentato l’incidente avvenuto tra il portiere e un avversario durante la partita. Ha affermato che la squadra non esegue mai rinvii con il portiere e ha smentito la possibilità di un rigore legato a quella azione. La vicenda riguarda un episodio tra Juan Musso e Marc Pubill, che ha attirato l’attenzione nel corso della gara.

"> L’incidente tra Juan Musso e Marc Pubill: chiarimenti da Giuliano Simeone. L’ultimo match di Atletico Madrid ha sollevato una serie di polemiche riguardanti un controverso episodio che ha coinvolto il portiere Juan Musso e il difensore Marc Pubill. La situazione si è inasprita durante una fase di gioco in cui le norme e le strategie di gioco sono state messe in discussione. Giuliano Simeone, allenatore della squadra, ha voluto chiarire la posizione del club riguardo a questo incidente. La filosofia di gioco dell’Atletico Madrid. Giuliano Simeone ha affermato con chiarezza che l’Atletico Madrid non esegue mai rinvii dal fondo con il portiere coinvolto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Simeone: “Non eseguiamo mai rinvii con il portiere, smentisce possibile rigore.”

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