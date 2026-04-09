Simbolotto estrazione di oggi 9 aprile 2026 | Lotto

Nella serata del 9 aprile 2026, alle ore 20, si svolgerà l’estrazione del Simbolotto, il gioco legato alle estrazioni del Lotto che si tiene quattro volte a settimana, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa sera, quindi, i partecipanti aspetteranno di scoprire i numeri e i simboli estratti per tentare la fortuna. L’evento si inserisce nel consueto calendario delle estrazioni di questa lotteria.

Estrazione Simbolotto di oggi, 9 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 9 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 9 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 12/12/2025

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