Il presidente ha comunicato alla ministra della Giustizia che avrebbe perso il suo incarico, pronunciando le parole

“È arrivata l’ora”. Con queste parole Donald Trump ha annunciato a Pam Bondi, la sua ministra di Giustizia, che l’avrebbe licenziata. La conversazione è avvenuta nella limousine del presidente mentre si stava recando all’aula del tribunale della Corte Suprema per presenziare all’apertura della sessione sul decreto di Trump che eliminerebbe la cittadinanza basata sullo ius soli. La Bondi, secondo informazioni dei media, avrebbe chiesto al suo capo di rimandare l’annuncio fino all’estate ma Trump non ha ceduto. L’annuncio ufficiale è stato diramato sulla piattaforma Truth Social nella quale Trump ha annunciato che la Bondi si sarebbe trasferita in un nuovo incarico nel settore privato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Silurata la ministra della Giustizia Bondi: Trump avvia il rimpasto di governo?

Trump licenzia Pam Bondi, via anche la ministra della Giustizia: perché l’ha silurata e cosa c’entra il caso EpsteinDonald Trump ha rimosso Pam Bondi dall’incarico di Attorney general, la procuratrice generale degli Stati Uniti.

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Trump licenzia Pam Bondi: silurata la ministra della Giustizia, pesa il caso EpsteinTrump licenzia Pam Bondi: decisivo il caso Epstein e le tensioni interne. Todd Blanche guiderà ad interim il Dipartimento di Giustizia USA. lamilano.it

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"«Pam Bondi è una grande patriota americana e una amica fedele che mi ha lealmente servito come ministra della giustizia per più di un anno». L’elogio che ha posto fine alla carriera dell’Attorney General di Trump ha rispettato il copione dei baci della morte - facebook.com facebook

Bye bye Bondi. L’insaziabile Trump licenzia la sua ministra della Giustizia fedelissima ma inefficace. x.com