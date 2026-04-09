Sigonella Rave party immigrazione e lavoro | una Meloni in calo di consensi si autocelebra con dati falsi

Durante un intervento in Parlamento, il presidente del consiglio ha presentato dati relativi a diversi temi, tra cui Sigonella, le iniziative contro i rave party, l'immigrazione e il mercato del lavoro. La discussione si inserisce in un contesto di incertezza politica, con la premier che cerca di rafforzare la propria posizione dopo recenti battute d’arresto elettorali. La narrazione ufficiale si concentra su risultati e numeri che, secondo alcuni analisti, sarebbero stati presentati in modo non del tutto accurato.

Nell'informativa in Parlamento sull'azione di governo, Meloni cerca di recuperare consensi, dopo la crisi politica che si è aperta con la sconfitta al referendum. Tra propaganda, dati falsi, vittimismo, l'intervento alla Camera e al Senato serve a Meloni per affermare che il governo sta in piedi e non intende dimettersi. Il fact-checking su discorso della premier. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lucca: rave party in una cava dismessa, 3 denunciatiLUCCA – La polizia è intervenuta nella notte del 18 gennaio 2026, intorno alle 4, Lucca per interrompere un rave party non autorizzato. Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta ItaliaMONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di...