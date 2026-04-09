sicurezza e telecamere santa sofia va avanti

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, realizzato da Forlì Mobilità Integrata, che prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe nel territorio comunale. La decisione riguarda l’implementazione di nuove infrastrutture di sicurezza, con l’obiettivo di migliorare il controllo e la sorveglianza nelle aree pubbliche. La progettazione si concentra su specifici punti del Comune, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica curato da Forlì Mobilità Integrata (Fmi) relativo all’intervento di installazione di sistemi di videosorveglianza e lettura targhe dei Comuni di Santa Sofia. Un ulteriore passo in avanti dopo la doccia fredda della bocciatura da parte del progetto unitario con il Comune di Galeata da parte del Ministero dell’Interno, stop che non ha fermato la volontà della giunta santasofiese di procedere con le proprie forze per trovare una via autonoma per rispondere alle esigenze di sicurezza e del controllo del territorio. Il progetto prevede la realizzazione di una rete integrata di lettura targhe con l’intento di monitorare al meglio gli accessi e le uscite del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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