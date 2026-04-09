Un noto giornalista ha commentato la corsa allo scudetto, evidenziando come il prossimo turno sarà determinante per i nerazzurri di Chivu. Secondo l’analisi, in casa dell’Inter si sono evidenziate alcune dinamiche che potrebbero influenzare l’esito della stagione. La partita in arrivo viene considerata cruciale, e si osservano alcune caratteristiche specifiche nel modo di giocare della squadra. Nessuna opinione personale, solo un focus sui fatti e sui dettagli del momento.

di Alberto Petrosilli Siani, noto giornalista ha analizzato la corsa scudetto: prossimo turno decisivo per i nerazzurri di Chivu. Ecco perchè. Fernando Siani, giornalista e volto di Cronache di Spogliatoio, nella giornata odierna ha parlato di vari temi relativi ai rossoblù. Nell’intervista esclusiva a Cagliarinews24 ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Arrivati a sette giornate dalla fine, credi che il Napoli sia ancora in corsa per lo scudetto o che l’Inter sia solo ad un passo dal titolo? «E’ ancora aperta, credo che questo weekend sia decisivo in tal senso. Se l’Inter non dovesse fare risultato e il Napoli vincere la distanza si accorcerebbe in maniera importante; credo sia ancora aperto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Siani avvisa l’Inter: «Scudetto? Prossimo turno decisivo per un motivo. In casa Inter si è notata questa cosa»

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