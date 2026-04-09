Negli ultimi anni, si osserva una crescente difficoltà nel trovare un equilibrio tra autorità e libertà genitoriale. Da un lato, si assiste a un rafforzamento di regole e controlli, dall’altro, si percepisce un vuoto di limiti chiari che porta a una perdita di controllo. Questa situazione si riflette in un aumento delle resistenze dei giovani nel ricevere ordini o dire di

( a skanews) – L’Italia sta attraversando una profonda crisi educativa che vede i genitori sempre più in difficoltà nel gestire i propri figli adolescenti. Secondo i dati del Rapporto Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, solo il 6% degli adolescenti dichiara che la madre limita molto la loro libertà, mentre il 23,1% afferma che lo fa abbastanza. La maggioranza dei giovani, quindi, cresce senza restrizioni significative, in quello che gli esperti definiscono una vera e propria «anarchia educativa». Educazione dei bambini: 6 buoni motivi per cui un genitore non dovrebbe urlare . guarda le foto Il capovolgimento dei ruoli tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Siamo passati dall'eccesso di autorità all'assenza totale di controllo? E perchè si fa sempre più fatic aa dire di "no"?

Leggi anche: Uccise senzatetto, ex assessore condannato: come si è passati dall’eccesso colposo di legittima difesa all’omicidio volontario

Tlon sull'isolamento sociale: «Siamo sempre più connessi e sempre più soli. Ecco che cosa si può fare per contrastare la pandemia della solitudine»Questo articolo sull'isolamento sociale è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.

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Uccise senzatetto, ex assessore condannato: come si è passati dall’eccesso colposo di legittima difesa all’omicidio volontarioVoghera, 25 febbraio 2026 – Omicidio volontario, infine. Dopo un articolato iter giudiziario, che aveva inizialmente visto l’imputato accusato di eccesso colposo di legittima difesa, è per questo ... ilgiorno.it

Lento o veloce Quale ritmo scegliere per abitare il nostro tempo Siamo passati dal silenzio forzato della pandemia all’accelerazione dell’Intelligenza Artificiale in un battito di ciglia. In questo cortocircuito temporale, i giovani e le comunità rischiano di essere - facebook.com facebook

A volte penso che siamo passati dal "penso, quindi sono" al "mi pongo come vittima, quindi sono". Con buona pace delle vittime vere. x.com