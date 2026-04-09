Gli alunni della scuola primaria "Stoppani" da molti anni partecipano al progetto “Siamo nati per camminare”, un’iniziativa che invita i bambini ad andare a scuola a piedi, in bicicletta o con mezzi sostenibili invece di usare sempre l’automobile. Un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane che può avere un grande impatto sulla qualità della vita di tutti, non solo degli studenti ma anche delle famiglie e del quartiere. Il progetto, come sempre, ha inizio con una discussione in classe sul tragitto casa-scuola. Alcuni di loro arrivano in macchina con i genitori, altri invece vengono a piedi e qualcuno usa il monopattino o la bicicletta. Raccontando le proprie esperienze hanno capito che camminare può essere un modo bello per iniziare la giornata, più lento ma anche più ricco di incontri e scoperte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Siamo nati per camminare: progetto educativo

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