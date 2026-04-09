Sì Sinner porta il solito Rolex rosa anche sulla terra rossa

Sinner, noto per indossare un Rolex rosa, ha scelto di portare il suo orologio anche sulla terra battuta, superficie sulla quale si sente meno a suo agio rispetto ad altre. Nonostante la sua predilezione per superfici diverse, l'atleta si presenta sempre con il suo accessorio distintivo durante le partite. La presenza del Rolex rosa sui campi in terra rossa si è vista durante le ultime competizioni, attirando l'attenzione di appassionati e tifosi.

Ok, non è un mistero che la terra rossa non non sia la superficie preferita di Sinner, eppure a Montecarlo il suo esordio è stato strepitoso: in appena 64 minuti di gioco, l’azzurro ha battuto il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking ATP, sconfitto per la seconda volta su tre, con un perentorio 6-3 6-0. Un inizio che lascia ben sperare considerando che questo è il primo Masters 1000 di stagione e che potrebbe riconfermare l’azzurro numero 1 al mondo. Nel frattempo sotto gli occhi del tifoso Usain Bolt, ma anche di Alessandro Borghi e Arón Piper, solo per citarne alcuni, Sinner è sceso in campo con un nuovo kit di gara declinato in un'insolita tinta color verde salvia, ha indossato il suo consueto cappellino in testa, e non ha abbandonato il suo fidato Rolex Cosmograph Daytona in oro rosa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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