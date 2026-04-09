Una frana di grandi dimensioni si è verificata in Molise, portando alla chiusura temporanea dell'autostrada A14 nel tratto tra Vasto sud e un'altra località. La strada è stata interdetta al traffico come misura di sicurezza, mentre le autorità stanno valutando le condizioni della linea ferroviaria vicina. Nessuna informazione sulle cause o eventuali danni a persone o proprietà.

Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, nel Basso Molise. La riattivazione scaturisce dall’ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell’A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l’entità (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria

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Si risveglia una frana storica in Molise: chiusa l’A14 e stop alla linea ferroviaria sulla costa adriatica, disagi per i viaggiatoriLa riattivazione di una frana a Petacciato, in Molise, porta alla chiusura della A14 e della ferrovia Bari-Pescara: traffico in tilt. greenme.it

La frana in #Molise si è fermata, le immagini del sorvolo del fronte - facebook.com facebook

Il tratto tra le città di Termoli e di Montenero di Bisaccia, in Molise, infatti è bloccato da martedì a causa della frana nel territorio di Petacciato, un comune lungo la costa adriatica in provincia di Campobasso x.com