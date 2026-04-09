Si lamenta perché non le arriva la ricarica del telefono e prende a morsi la poliziotta | arrestata

Una donna si è infuriata perché la ricarica del suo cellulare non arrivava e, in un momento di esasperazione, ha morso un agente di polizia. L’episodio si è verificato in strada, dove la donna si è mostrata particolarmente agitata. La poliziotta coinvolta ha riportato lievi ferite ed è stata portata in ospedale per accertamenti. La donna è stata successivamente arrestata.

Si spazientisce perché la ricarica sul cellulare non le arriva, quando appare la polizia prende a morsi una poliziotta. L'episodio martedì scorso, 7 aprile in centro a Novara: una signora è entrata in un negozio di telefonia mobile in corso Cavour per effettuare la ricarica del cellulare.Dal. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Ruba due birre e aggredisce una poliziotta fuori servizio: arrestata 40enneUn furto di pochi euro che si sarebbe trasformato in un’aggressione con tanto di arresto. Leggi anche: D’Agostino punzecchia Conte: «Prende 8 milioni e si lamenta dei calendari ma Vergara non lo faceva giocare manco a nascondino» Argomenti più discussi: Continuità aerea Alghero-Roma: con Aeroitalia si vola su aerei vecchi, scomodi e in ritardo – il racconto; Verstappen e la F1, che fare? GT e WEC possono essere opzioni; Polizia locale, De Peron lascia e Michelusi attacca: Chi si lamenta ora dov’era prima?; Bus saltati, ira Bagno a Ripoli: Attese di ore alle fermate. Ospedale, grossi disagi. Alla 27ª arriva il primo stop del Vicenza. Gallo non fa drammi, ma si lamenta dell'arbitraggioDopo 27 giornate arriva la prima sconfitta del Vicenza in campionato. La squadra biancorossa cade nell’anticipo di Serie C in casa contro un Alcione Milano che rilancia le proprie ambizioni non solo ... tuttomercatoweb.com Aricò si presenta alla protesta di Iv: “Si lamenta chi ha un 740 elevato”. Faraone: “Questo treno è una barzelletta” - facebook.com facebook Meloni si lamenta di una presunta “redazione unica” composta da due quotidiani, un sito e una trasmissione tv. Non si è accorta però della “redazione unica” composta dai giornali della destra, con i suoi direttori che conducono programmi e sono sempre in Tv x.com