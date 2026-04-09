Jannik Sinner ha interrotto a 37 la sua serie di set vinti consecutivamente nei tornei ATP Masters 1000. Durante l’incontro odierno, l’azzurro ha perso il secondo set al tiebreak contro il ceco Tomas Machac, ma ha comunque conquistato la vittoria nel terzo set. La serie precedente rappresentava un record di ogni epoca nei tornei di questa categoria.

Si è fermata a 37 la serie di set consecutivi vinti da parte di Jannik Sinner nei tornei di categoria ATP Masters 1000: oggi l’azzurro ha ceduto il secondo parziale al tiebreak al ceco Tomas Machac, ma poi è riuscito a portare comunque a casa l’incontro, spuntandola nella frazione decisiva. Sinner aveva vinto gli ultimi tre tornei di questa categoria senza perdere set. La striscia, comunque da record, si era aperta a Parigi-Nanterre 2025, torneo simile per struttura a Montecarlo, dove Sinner aveva vinto i 5 incontri senza perdere set (10 totali vinti), mentre nel 2026 era proseguita ad Indian Wells, torneo che prevede però un turno in più. Per Sinner 6 vittorie, 12 set vinti ed il totale che era andato a 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Si ferma a 37 la striscia di set vinti da Jannik Sinner nei Masters 1000. Record di ogni epoca

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L’ANALISI DI JANNIK Dopo il sofferto match con Machac, Sinner ha commentato così “Oggi è stata una partita difficile, adesso vediamo come va, la cosa importante è che io riesca a recuperare. Prima della partita mi sentivo benissimo” #Tennis #S - facebook.com facebook

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