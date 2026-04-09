Il marchio francese di cosmetici per l’estetica professionale Guinot Paris torna in Italia. Dopo un periodo di preparazione, la società ha annunciato il rilancio ufficiale del brand nel paese. La notizia arriva grazie alla collaborazione con Sifarma, che si occuperà della distribuzione e della promozione. La ripresa delle attività è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla strategia commerciale.

Dopo un’accurata preparazione, ora il marchio francese di cosmetici per l’estetica professionale Guinot Paris è pronto al rilancio ufficiale. L’azienda, presente in 11.000 istituti di 70 nazioni, grazie all’accordo con Sifarma (società di Milano da 24 milioni di euro di fatturato nel 2025), verrà rilanciata in Italia, dopo un periodo di contrazione, insieme al connazionale Mary Cohr. Attualmente, il marchio è presente in Francia in 1.800 centri di bellezza, che utilizzano i protocolli esclusivi di cura by Guinot. Guinot, il rilancio per l’Italia è pronto grazie a Sifarma. Le due aziende hanno rilasciato delle dichiarazioni (a Fashion Network): Andrea De Prà, direttore vendite di Guinot in Italia, dice che “Noi di Sifarma operiamo nel settore estetico e dermatologico da più di 20 anni e, dall’ottobre 2024, distribuiamo Guinot in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si, è tutto vero: Guinot torna in Italia (grazie a Sifarma)

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