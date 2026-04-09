Si accende lo scontro politico Di Rosa attacca La Vardera | Basta propaganda e ricostruzioni false

Lo scontro tra i candidati si intensifica con una presa di posizione pubblica. Un esponente politico ha accusato l'avversario di diffondere propaganda e ricostruzioni false, sostenendo che quest’ultimo conosca bene i fatti. La replica si basa sulle affermazioni secondo cui l’altro candidato debba essere più accurato nel descrivere la situazione locale. La discussione si concentra sulla rappresentazione dei fatti e sulla correttezza delle informazioni diffuse durante la campagna elettorale.

"Il candidato Ismaele La Vardera conosce perfettamente la verità, ed è proprio per questo che risulta ancora più grave il modo in cui continua a raccontare agli agrigentini una realtà diversa". Con queste parole il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene nel dibattito politico cittadino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Referendum sulla giustizia, lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo. Interviene il MinisteroUna locandina, un invito formale, la promessa di una mattinata di formazione giuridica sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: così alcune... Sanremo, la rinuncia di Pucci accende lo scontro politico(LaPresse) La rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Temi più discussi: Scontro tra il Napoli e Lukaku per l’infortunio; Barletta, scontro aperto sull’ex convento. Il Pd: Usato come merce di scambio; Scontro su Ilaria Salis, Ghilardi: A Cinisello non la vogliamo -; ROSA’ | AGRIVOLTAICO, ROSA’ ACCENDE IL FRONTE DEL NO. Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggiSul referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si accende lo scontro in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimo. L’ultima occasione è stata l’inaugurazione dell’anno ... ilsole24ore.com Ricorso sugli affitti brevi. Si accende lo scontroSi accende a Bergamo lo scontro sugli affitti brevi. Dopo mesi di discussioni e di confronti, ora tutto si sposta nelle aule di tribunale: Confedilizia, Appe Bergamo e Fiaip Bergamo (Federazione ... ilgiorno.it Un “ingresso #rosa” a Sant’Antonio di #Pavullo: il passaggio centrale diventa un grande #viale #fiorito x.com La sentenza di secondo grado della Corte d’Assise d’Appello di Napoli conferma quella emessa in primo grado, ribadendo la gravità del crimine: ergastolo per Stefania Russolillo, accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, madre del Tik toker Donato De Capri - facebook.com facebook