Shiloh Jolie ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, scegliendo di farlo in modo riservato e senza annunci ufficiali. Essendo figlia di due tra le star più conosciute di Hollywood, la sua apparizione è stata accolta con curiosità e attenzione, anche se ha preferito mantenere un basso profilo. La notizia ha suscitato reazioni tra fan e addetti ai lavori, che hanno osservato con interesse questa prima partecipazione pubblica.

La figlia di Angelina e Brad Pitt balla nel videoclip della cantante K-Pop Dayoung. Ma ha partecipato ai casting senza rivelare la sua identità Shiloh Jolie debutta nel mondo dello spettacolo. Figlia di due tra le star più celebri di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ma con una strada artistica tutta sua. Ora che ha 19 anni Shiloh ha avviato ufficialmente la propria carriera nella danza partecipando come ballerina nel nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung. La presenza della giovane nel video non era stata annunciata: nei crediti compare soltanto con il nome 'Shi'. Tuttavia, i fan dell’artista l’hanno riconosciuta rapidamente, alimentando commenti e reazioni sui social, dove molti hanno sottolineato la somiglianza con la madre e l’inaspettato debutto nel panorama musicale coreano. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Shiloh Jolie debutta nel mondo dello spettacolo ma lo fa in incognito. Le reazioni

Incendio al Sannazzaro, le reazioni del mondo dello spettacolo e della culturaTempo di lettura: 5 minuti “ E’ Lara che ci sta dando la forza e ci ha detto a chiare lettere che ripartiremo più forti di prima”.

“Ma è Angelina da giovane?”: Shiloh Jolie nel video K-pop scatena i social (e la verità sul casting sorprende)Shiloh Jolie ha fatto un’apparizione inaspettata nel teaser di un video musicale K-pop, dove la somiglianza con la madre Angelina Jolie risulta...

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Shiloh Jolie, il debutto nel K-Pop (segreto) della figlia di Angelina e Brad Pitt: cosa ha fattoLa figlia dei due attori americani è apparsa nell'ultimo video della cantante Dayoung. Avrebbe partecipato ai casting di ballo in maniera totalmente anonima. libero.it

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Anni 20, Shiloh Jolie è la maggiore tra i figli biologici di Angelina Jolie e Brad Pitt. Ed è bella come loro. https://dilei.it/vip/shiloh-jolie-figlia-angelina-ballerina/2251134/ - facebook.com facebook