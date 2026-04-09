Durante il recente ponte pasquale, i Carabinieri hanno portato a termine un'operazione tra Verbania e Domodossola che ha portato all’arresto di una persona e all’identificazione di otto altri soggetti denunciati. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti, in un’azione mirata a contrastare il traffico di droga nella zona. L’attività si inserisce nelle attività di controllo svolte durante il periodo festivo.

Un arresto e otto denunce segnano il bilancio dei presidi di sicurezza attuati dai Carabinieri tra Verbania e Domodossola durante il recente ponte pasquale. L’operazione mirava a contrastare lo spaccio di droga e i furti in un periodo di forte afflusso turistico. L’intensificazione dei controlli è stata coordinata dal Comando Provinciale di Verbania, coinvolgendo le stazioni di Domodossola e le unità della Compagnia locale. I militari hanno agito su tutto il territorio per monitorare l’incremento di traffico veicolare tipico delle festività, puntando a proteggere il patrimonio pubblico e privato e a limitare la circolazione di stupefacenti. L’operazione lampo a Villadossola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgocciolo di Pasqua tra droga e arresti: colpo dei Carabinieri

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