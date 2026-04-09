Sfonda la vetrina del bar a pugni | risarcimento e ore di volontariato per evitare il processo

Un uomo ha danneggiato la vetrina di un bar durante i festeggiamenti di Capodanno, prendendo a pugni la porta in vetro del locale dopo che gli erano state rifiutate altre consumazioni. In seguito all’incidente, è stato deciso di evitare il processo attraverso un accordo che prevede il risarcimento alla vittima e un periodo di volontariato. L’episodio si è verificato in una notte di fine anno.

Aveva iniziato i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno con un giorno di anticipo e quando il barista non gli aveva più dato da bere, allora aveva iniziato a prendere a pugni la porta a vetri del locale, mandandola in frantumi.L’uomo, difeso dall’avvocato David Zaganelli, è accusato del reato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Svaligiato bar ad Agropoli, ladro in scooter sfonda la vetrina: indagini in corsoUn furto è stato messo a segno la scorsa notte ai danni del Bar Mercà Bistrot ad Agropoli, situato all'interno dell'area mercatale.

Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozioCALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale.

Temi più discussi: La Verza, auto sbanda e sfonda la vetrina di un negozio; Seriate, furgone sfonda la vetrina dell'agenzia immobiliare; Panico in centro a Seriate, furgone fuori strada centra la vetrina di un negozio -Foto; Ma che fai?, ladro spacca la vetrina e ruba borse e gioielli sotto gli occhi della turista allibita.

Seriate, furgone sfonda la vetrina blindata dell'agenzia e scaraventa la scrivania a metri di distanzaL'incidente quando il negozio era chiuso: «Fortunatamente non si è fatto male nessuno». Ma i danni sono ingenti: danneggiati anche computer e infissi. La conducente ha confessato di aver perso il cont ... bergamo.corriere.it

Furto in una gioielleria di Valenza: vetrina sfondata con un’autoVALENZA - Per sfondare la vetrina è stata utilizzata una Panda rubata. Furto questa notte alla gioielleria Valoro, una delle realtà storiche di Valenza, ... radiogold.it

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI | In Calabria si sfonda la soglia di 2,2 euro per il gasolio - facebook.com facebook

L’Ue che le lascia passare tutte, Trump che sfonda l’ennesimo limite del tollerabile. Lo schema è lo stesso già visto – dal Venezuela ai dazi – con l’aggravante che a furia di far cadere limiti, la situazione si aggrava all’ennesima potenza. Domani su x.com