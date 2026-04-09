Durante il fine settimana di Pasqua, mentre i campionati giovanili di calcio si sono momentaneamente fermati, le competizioni per le categorie più giovani sono proseguite senza sosta. In particolare, l’Under 13 ha conquistato la vittoria alla Nicco Paro Cup, superando ai rigori la squadra avversaria, mentre la Lokomotiv è stata eliminata dopo aver perso in una partita combattuta. La giornata ha visto il coinvolgimento di numerosi giovani atleti in diverse sfide.

Nello scorso fine settimana di Pasqua come tradizione si sono fermati tutti i campionati giovanili di calcio, ma il pallone non ha comunque smesso di rotolare nemmeno per i più piccoli. Come sempre, infatti, durante queste festività viene dato spazio ai vari tornei sul territorio. E ad uno di questi, la prestigiosa Nicco Paro International Cup, andata in scena a Bagno a Ripoli, ha trionfato l’ Empoli. L’impresa è riuscita alla formazione Under 13 (nella foto di Empoli Fc) di mister Alessandro Leonardi, che nella finalissima ha prevalso 4-3 ai calci di rigore sui croati della Lokomotiv Zagabria. In precedenza gli azzurrini avevano vinto il proprio girone eliminatorio a punteggio pieno, superando prima la Stella Rossa di Belgrado con il risultato di 3-2, poi il Sassuolo per 2-0 e infine il Torino con il punteggio di 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore Giovanile. L’Under 13 fa sua la Nicco Paro Cup. Piegata ai rigori la Lokomotiv

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