Durante i primi giorni della Settimana della Libertà, molte persone di Lucca hanno approfittato dell’ingresso gratuito ai musei e ai monumenti della città. Decine di cittadini si sono recati nei diversi luoghi culturali, partecipando alle iniziative previste per questa occasione. Le visite si sono svolte tra martedì e ieri, con un’ampia partecipazione di pubblico locale.

Decine i lucchesi che già ieri e martedì hanno festeggiato la ‘ Settimana della Libertà ’ visitando – gratuitamente – musei e monumenti della città. L’iniziativa andrà avanti fino a domenica con il gran finale, e nasce proprio con l’idea di far riscoprire la storia del territorio a chi lo vive ogni giorno. "La Festa della Libertà è un momento fondamentale per la nostra identità cittadina perché ricorda il ritorno all’indipendenza per Lucca nel 1369, dopo più di quaranta anni di dominazioni straniere, un evento che dette nuovo slancio alla città e che da allora e per 400 anni rappresentò la festa nazionale in tutto il territorio della.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana della Libertà. Tanti i lucchesi nei musei

Giornate Fai di primavera, tanti curiosi nei tre musei apertiFaenza ha risposto con partecipazione alle Giornate Fai di Primavera, confermando l’interesse per il patrimonio culturale locale e il valore della...

Leggi anche: Tanti lavori in corso anche nei musei di Milano, una mappa ragionata

Temi più discussi: La Settimana della Libertà. Lucca celebra i suoi tesori; In tanti a Lucca per una Pasquetta alla scoperta delle bellezze della città; Settimana della Libertà. Tanti i lucchesi nei musei; Pace impossibile senza libertà religiosa.

Visite gratuite a monumenti e musei, presentato il programma della Settimana della LibertàTorna dal 7 al 12 aprile la Settimana della Libertà, la rassegna promossa dal Comune di Lucca per rievocare la liberazione della città dalla dominazione pisana ad opera di Carlo IV di Boemia. Il progr ... noitv.it

La Settimana della Libertà. Lucca celebra i suoi tesoriAl via da oggi la manifestazione voluta dall’amministrazione Pardini per ricordare la fine della dominazione straniera sulla città. Tanti gli appuntamenti e soprattutto musei e monumenti gratuiti per ... msn.com

Parte la Settimana della Libertà: musei e monumenti gratuiti per i lucchesi torna l’iniziativa del Comune di Lucca per celebrare la Festa della Libertà. Parte martedì 7 aprile la Settimana della Libertà con la possibilità per tutti i residenti della provincia di Lucca d - facebook.com facebook