Settebello vittoria di carattere contro la Grecia | 16-14 e quarto successo di fila

L’Italia ha vinto contro la Grecia con il punteggio di 16-14, ottenendo così il quarto risultato positivo consecutivo. La partita ha rappresentato una vittoria di carattere per la squadra, che ha recuperato dopo la sconfitta europea di gennaio. La sfida si è conclusa con un punteggio stretto, confermando la tenacia degli azzurri nel proseguire la serie di vittorie.

L’Italia batte gli ellenici dopo la sconfitta europea di gennaio e conquista il quarto successo consecutivo. Decisivo il quarto tempo con i gol di Alesiani e Ferrero. Il Settebello si prende la rivincita contro la Grecia e conquista il quarto successo consecutivo. Dopo il ko nella finale per il bronzo agli Europei di Belgrado dello scorso 25 gennaio (12-5 per gli ellenici), gli azzurri si impongono 16-14 in una sfida intensa ed equilibrata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it Settebello, vittoria di carattere: Georgia battuta 16-14, Bruni trascina l’ItaliaNona vittoria consecutiva per la Nazionale di pallanuoto di Alessandro Campagna, che apre la seconda fase europea superando la Georgia alla Belgrade... Nuoto Catania cala il poker: Roma 2020 battuta 16-13 e quarto successo di filaLa vasca di casa diventa territorio fertile e la Nuoto Catania infila la quarta vittoria consecutiva, superando la Roma 2020 per 16-13 al termine di... Temi più discussi: L’Italia avanza ai Mondiali di Pallanuoto: Settebello batte gli Stati Uniti 15-8; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Croazia 13-11; Pallanuoto, l'Italia si qualifica alle finali di World Cup; LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello. Settebello, la Croazia per la qualificazione diretta alle Finals di SydneyIl Settebello affronta la Croazia (ore 14:30 ad Alessandropoli) per la qualificazione diretta alle Finals di Sydney della World Cup. Dopo la vittoria per 15-8 sugli Stati Uniti, l'incontro vale il ... it.blastingnews.com Settebello, esordio vincente in World Cup: Spagna battuta 12-10Il Settebello ha inaugurato con successo la sua avventura nella Division 1 della World Cup 2026, conquistando una vittoria all'esordio contro la Spagna. Sul campo di Alessandropoli, in Grecia, la nazi ... it.blastingnews.com World Cup: Settebello promosso alla fase finale di Sidney x.com Si vola a Sydney! Il Settebello vince anche contro la Croazia e da imbattuta passa il Girone alla World Cup di Pallanuoto. Una partita avvincente, giocata punto a punto fino al secondo quarto, quando il punteggio era sul 7 a 7. Nel terzo quarto gli Azzurri prend - facebook.com facebook