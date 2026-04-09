Servizio Civile Universale con Moby Dick ETS opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni

È stata prorogata al 16 aprile 2026 la scadenza per presentare domanda per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale promosso da Moby Dick ETS. La possibilità è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a partecipare a questa iniziativa. La proroga permette di presentare le domande fino alla nuova data stabilita.

Prorogata al 16 aprile 2026 la scadenza per presentare domanda per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale promosso da Moby Dick ETS. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale, con progetti disponibili in Campania, in Italia e anche all’estero. L’esperienza ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di circa 519,47 euro, con un’indennità aggiuntiva per chi sceglierà i progetti internazionali. I vantaggi del Servizio Civile Universale. Oltre al compenso mensile, il Servizio Civile Universale offre una serie di agevolazioni significative. 🔗 Leggi su Zon.it

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Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione...

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