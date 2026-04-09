Servizio civile universale 2026 | proroga del bando per 65.964 volontari scadenza il 16 aprile 22 aprile per le nuove posizioni

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha annunciato una proroga per il bando 2026, che riguarda la selezione di 65.964 volontari. La scadenza inizialmente prevista per il 16 aprile è stata posticipata al 22 aprile per le nuove posizioni. La proroga permette ai candidati di presentare le domande entro questa nuova data. Il bando riguarda giovani interessati a partecipare al servizio civile universale.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha disposto una proroga dei termini per il bando 2026 destinato alla selezione di 65.964 operatori volontari, impiegabili in progetti in Italia e all’estero. La decisione è contenuta nel decreto n. 3862026 del 7 aprile, che interviene anche con un’integrazione delle posizioni disponibili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.964 posti”Home > Politica > Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.

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Servizio civile universale, proroga per le domande: in provincia 147 posti e decine di progettiIn provincia di Oristanosono 147 i posti disponibili per giovani pronti a mettersi alla prova con il Servizio civile universale. I progetti hanno una durata compresa tra 8 e 12 mesi, con un impegno di ... linkoristano.it

Servizio Civile Universale, anche in Piemonte prorogato al 16 aprile il termine per le iscrizioniCon il decreto n° 386/2026, il termine di presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale è prorogato al 16 aprile 2026, entro le ore 14:00. torinoggi.it

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Un aiuto per gli altri: la sfida del Servizio civile ai giovani. Spendersi per un anno in favore della comunità, in enti pubblici, cooperative, realtà sociali e culturali. A Vicenza 23 posti in Comune. Candidature fino al 16 aprile. x.com