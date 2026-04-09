Servizio civile prorogata al 16 aprile la scadenza | 11 posti disponibili nel Comune di Ancona

È stata prorogata al 16 aprile alle 14 la data limite per presentare le domande di partecipazione al Servizio Civile Universale 2026 nel Comune di Ancona. Attualmente sono disponibili 11 posti per i candidati interessati. La proroga consente a chi ancora non ha inviato la domanda di farlo entro la nuova scadenza stabilita.

ANCONA- È stata prorogata al 16 aprile alle ore 14 la scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale 2026. Il bando nazionale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, dell'Unione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Servizio Civile, 18 posti disponibili al Comune di Torre AnnunziataÈ stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari presso il comune di Torre Annunziata. Leggi anche: Servizio Civile Universale: 8 posti disponibili al Comune di Francavilla Fontana Temi più discussi: Servizio civile universale: prorogato il termine per presentare la domanda; Servizio civile universale 2026, prorogata la scadenza per la partecipazione al bando; Grottammare, Servizio Civile Universale, scadenza prorogata; Servizio civile universale, 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza: come partecipare. Comune di Ancona, 11 posti per servizio civile da ambiente al turismoUna delegazione regionale dei rappresentanti del Servizio civile universale ha incontrato oggi ad Ancona in Comune l'assessore alle Politiche giovanili Marco Battino. La delegazione, composta da ... ansa.it Prorogata la scadenza del bando del Servizio Civile UniversaleÈ stata prorogata alle 14 di giovedì 16 aprile la scadenza del bando per il Servizio Civile Universale, inizialmente fissata per l’8 aprile. Una decisione che offre più tempo a ragazze e ragazzi tra i ... gazzettadasti.it Concorso Comune di Ancona Assistenti Sociali 2026: 6 posti per laureati - facebook.com facebook Sette posti di lavoro disponibili al Comune di Ancona, scatta il concorso: ecco come partecipare x.com