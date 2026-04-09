Servizio civile | proroga al 16 aprile per la presentazione delle domande

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha annunciato una proroga nazionale dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al servizio civile. La scadenza originaria è stata posticipata alle ore 14 del 16 aprile, consentendo ai candidati di inviare le proprie domande entro questa nuova data. La proroga riguarda tutti i programmi e le regioni coinvolte.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha disposto la proroga nazionale dei termini per la presentazione delle domande al servizio civile: ci sarà tempo fino alle ore 14 del 16 aprile.A renderlo noto è Anpas Liguria, che vede nella proroga una possibilità in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Giovani, Servizio Civile Universale: domande prorogate al 16 aprileE’ stato prorogato a giovedì 16 aprile entro le ore 14 il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dal bando per... Gangi, al via le domande del servizio civile: 16 i posti disponibiliIl Comune di Gangi fa sapere che il 24 febbraio scorso è stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale 2026, che prevede la selezione... Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda Temi più discussi: Servizio Civile Universale: proroga al 16 aprile per la presentazione delle domande; Proroga domande per il Servizio Civile Universale al 16 aprile; Bando Servizio civile universale, proroga dei termini di presentazione delle domande al 16 aprile 2026; Servizio civile universale 2026 con Istoreco PROROGA AL 16 APRILE. Servizio Civile Universale: proroga al 16 aprile per la presentazione delle domandeCresce l’interesse dei giovani per i progetti nelle Pubbliche Assistenze Anpas Liguria e il successo della campagna social ... lavocedigenova.it Servizio civile universale, proroga per le domande: in provincia 147 posti e decine di progettiIn provincia di Oristanosono 147 i posti disponibili per giovani pronti a mettersi alla prova con il Servizio civile universale. I progetti hanno una durata compresa tra 8 e 12 mesi, con un impegno di ... linkoristano.it #ServizioCivile, c'è ancora tempo per fare domanda: tutti gli aggiornamenti https://qds.it/servizio-civile-universale-2026-proroga-scadenza-domande/ - facebook.com facebook Un aiuto per gli altri: la sfida del Servizio civile ai giovani. Spendersi per un anno in favore della comunità, in enti pubblici, cooperative, realtà sociali e culturali. A Vicenza 23 posti in Comune. Candidature fino al 16 aprile. x.com