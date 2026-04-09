Servizio Civile a Torino | 208 nuovi posti e proroga per i giovani

A Torino, i giovani interessati al Servizio civile universale avranno più tempo per presentare domanda, con la scadenza prorogata fino alle 14:00 del 16 aprile 2026. Sono disponibili complessivamente 208 nuovi posti distribuiti sul territorio. La decisione riguarda la città metropolitana e permette di partecipare a un’esperienza di servizio che coinvolge diverse organizzazioni e settori. La proroga è stata ufficialmente comunicata dalle autorità locali.

La Città metropolitana di Torino ha ufficialmente esteso i termini per presentare le candidature al Servizio civile universale fino alle ore 14:00 del prossimo 16 aprile 2026. Questa proroga apre nuove finestre di opportunità per 208 posizioni distribuite tra il torinese, l’alessandrino e il biellese. Il piano di occupazione territoriale prevede una forte concentrazione nell’area di Torino, dove sono disponibili 189 posti, mentre restano 13 disponibilità per la provincia di Alessandria e 6 per quella di Biella. Il bando punta a intercettare giovani con un profilo specifico, richiedendo il diploma di scuola secondaria e l’assenza di precedenti esperienze nel servizio civile nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio Civile a Torino: 208 nuovi posti e proroga per i giovani Servizio Civile a Cremona: proroga e 519€ al mese per i giovaniI giovani tra i 18 e i 28 anni residenti a Cremona hanno ora tempo fino alle ore 14 di giovedì 16 aprile per inoltrare la domanda per il Servizio... Asti, Servizio Civile in Bottega Altromercato: 3 posti per i giovaniI giovani tra i 18 e i 28 anni residenti nel territorio astigiano possono candidarsi per il Servizio Civile presso la Bottega Altromercato entro il... Temi più discussi: Prorogato il bando del Servizio civile universale; Il Servizio Civile presso Cooperazione, relazioni internazionali e pace; Servizio civile universale: proroga al 16 aprile per 208 posti tra Torino, Alessandria e Biella; Servizio Civile Universale con AiCS 2026-2027: prorogato al 16 aprile il termine per candidarsi. Servizio Civile a Torino, ultime ore per le candidature: oltre 100 posti disponibiliServizio Civile, ultime ore per fare domanda: oltre 100 posti a Torino e 184 in Piemonte con candidature online entro l’8 aprile. torinofree.it Servizio civile universale, prorogato il bando fino al 16 aprileÈ stata prorogata alle ore 14 del 16 aprile la scadenza del bando per il Servizio civile universale. Nell’ambito dei progetti per cui la Città metropolitana di Torino è ente accreditato sono disponibi ... torinoggi.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Un aiuto per gli altri: la sfida del Servizio civile ai giovani. Spendersi per un anno in favore della comunità, in enti pubblici, cooperative, realtà sociali e culturali. A Vicenza 23 posti in Comune. Candidature fino al 16 aprile. x.com