Il contributo sanitario versato dai lavoratori frontalieri che scelgono le cure italiane si mantiene al 3 per cento. La questione torna a essere al centro del dibattito politico e istituzionale, inserendosi in un contesto di rapporti tra Italia e Svizzera. Questi rapporti sono regolati da accordi bilaterali che negli ultimi anni hanno richiesto numerosi aggiornamenti, creando un quadro di normative che si susseguono nel tempo.

Il contributo alla sanità per i lavoratori frontalieri torna a essere un tema scottante nel dibattito politico e istituzionale, inserendosi in un quadro complesso di rapporti tra Italia e Svizzera, regolati da accordi bilaterali che negli ultimi anni hanno richiesto continui aggiornamenti. La misura nasce dalla legge finanziaria nazionale che consente alle Regioni di introdurre un contributo, compreso tra il 3% e il 6% del reddito netto, per i cosiddetti “vecchi frontalieri” che usufruiscono del servizio sanitario italiano, sollevando interrogativi sia sul piano giuridico sia su quello politico. A chiarire l’impostazione lombarda è l’assessore regionale Massimo Sertori, che ricostruisce il meccanismo con un taglio pragmatico: "I frontalieri hanno tre mesi per scegliere tra il sistema sanitario svizzero e quello italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sertori: chi sceglie le cure italiane versa il 3%

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