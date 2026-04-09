Serie D il calendario delle ultime quattro giornate
È stato pubblicato il calendario delle ultime quattro giornate della Serie D, con alcune squadre che si avvicinano alla conclusione del campionato. In classifica, il Barletta guida con 61 punti, seguito dal Martina con 56, stesso punteggio del Fasano. La Paganese si trova a 54 punti, mentre il Nardò è a 48. Le partite si disputeranno nel prossimo mese, determinando le posizioni finali.
ClassificaBarletta 61Martina 56Fasano 56Paganese 54Nardò 48V. Francavilla 47Afragolese 47Gravina 43F. Andria 41Real Normanna 39Sarnese 38Nola 37Manfredonia 36Heraclea 35Francavilla S. 33Ferrandina 26Pompei 22Acerrana 14 31a giornata 12.04.2026 h 15.00Paganese-AfragoleseBarletta-FasanoV. Francavilla-Fidelis AndriaManfredonia-NolaFerrandina-GravinaPompei-HeracleaSarnese-NardòMartina-Real NormannaFrancavilla in S.-Acerrana 32a giornata 19.04.2026 h 15.00Heraclea-BarlettaAcerrana-PompeiNola-FerrandinaVirtus Francavilla-Francavilla in S.Nardò-ManfredoniaFasano-MartinaGravina-PaganeseAfragolese-Real NormannaFidelis Andria-Sarnese 33a giornata 26. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Leggi anche: Serie D, il programma delle ultime quattro giornate di campionato
Leggi anche: Ultime sette giornate di Serie C girone A: il calendario del Cittadella svelato!
I RISULTATI della 22a giornata di SERIE A! #seriea #juventusnapoli #romamilan #shorts
Temi più discussi: Scheda squadra San Marino Calcio; Scheda squadra UniPomezia 1938; Scheda squadra Sestri Levante; Scheda squadra Varese FC.
Serie D, quattro squadre in tre punti: calendari a confronto. Il cammino di Nissa, Athletic Palermo, Savoia e RegginaCinque partite alla fine, quattro squadre in tre punti, una nuova Regina in vetta. A 450 minuti dal termine, la vincitrice del girone I di Serie D verrà decisa molto probabilmente all’ultima giornata. strettoweb.com
Serie D, il post season. Titolo Campione d’Italia 2025-2026: calendario e regolamentoCome fa sapere la Lega Nazionale Dilettanti mediante una nota ufficiale, a partire dal prossimo 10 maggio le squadre vincenti i nove gironi del campionato di Serie D si affronteranno per il titolo di ... tuttomercatoweb.com
Prossima partita 34ª giornata Serie BKT Frosinone Venerdì 10 aprile 20:30 Stadio Benito Stirpe - facebook.com facebook
Lunedì 13 aprile si riunirà la Lega Serie A: maggioranza orientata su Giovanni Malagò x.com