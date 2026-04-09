Serie C e giovani il dato che fa rumore | il problema non è solo la Serie A

Un dibattito acceso riguarda il ruolo dei giovani nel calcio italiano, con particolare attenzione alla presenza in campo dei giocatori Under 19. La proposta di garantire almeno un giovane di questa fascia di età in ogni partita di Serie A ha portato alla ribalta il tema della valorizzazione dei talenti emergenti. La discussione si concentra sul rapporto tra categorie minori e il massimo livello, sollevando interrogativi sulla reale possibilità di crescita per i giovani nel sistema attuale.

La proposta di vedere almeno un Under 19 stabilmente in campo in Serie A ha riacceso il confronto sullo spazio consesso ai giovani nel calcio italiano. Ma il punto sollevato è ancora più scomodo: il problema non riguarda soltanto la massima serie. Guardando alla Serie C, dove dovrebbe rappresentare un terreno naturale di crescita per i talenti più acerbi, il quadro diventa addirittura più allarmante. I numeri raccontano infatti una presenza ridottissima di calciatori realmente Under 19 impiegati nel campionato di terza serie. Nel Girone C di Serie C, secondo i colleghi di TMW, in tutta la stagione sono scesi in campo appena nove Under 19. Nel Girone A il numero scende ulteriormente a sei, mentre nel Girone B si arriva a otto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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