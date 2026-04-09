Serie B Oleggio sotto scacco a Milano | SocialOsa non dà tregua

Nella dodicesima giornata di Serie B, l’Oleggio Magic Basket ha subito una sconfitta in trasferta contro il SocialOsa Milano con il punteggio di 86-71. La squadra ospite ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo e ha visto aumentare il divario nel corso della partita. La gara si è svolta in un clima di pressione da parte della formazione milanese, che ha dominato nel quarto finale.

L’Oleggio Magic Basket fatica a trovare la giusta quadra nel girone di ritorno della Serie B, incassando una sconfitta in trasferta contro il SocialOsa Milano per 86-71 durante la dodicesima giornata. Nonostante un impegno costante che ha mantenuto il punteggio finale più vicino rispetto alla reale intensità del confronto, la squadra piemontese non è riuscita a contenere le spinte milanesi, specialmente nella fase conclusiva del match. Un primo tempo combattuto tra sbalzi di ritmo e reazioni locali. La sfida iniziata sul parquet milanese ha un avvio travolgente dei biancorossi, che hanno costruito un vantaggio immediato di 0-15. La prima risposta degli Squali è arrivata solo dopo cinque minuti di gioco, quando la squadra di Cardelli ha trovato il primo canestro dalla luneta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie B, Oleggio sotto scacco a Milano: SocialOsa non dà tregua Basket serie B, Oleggio perde a casa di SocialOsa MilanoGli avversari emergono alla distanza e gli Squali devono cedere, sebbene il punteggio finale sia troppo severo rispetto alla battaglia giocata. Zukanovic a ReteSport: “Italia sotto scacco, la Bosnia non ha nulla da perdere”In una congiuntura di estrema tensione sportiva, dove il confine tra il trionfo e l’oblio si fa sottilissimo, l’analisi del doppio ex Ervin Zukanovic... Basket serie B, Oleggio perde a casa di SocialOsa MilanoGli avversari emergono alla distanza e gli Squali devono cedere, sebbene il punteggio finale sia troppo severo rispetto alla battaglia giocata. Nella 12esima partita del girone di ritorno l'Oleggio ... today.it Serie B - Oleggio Magic cede alla distanza in casa del SocialOsaGli avversari crescono alla distanza e gli Squali devono arrendersi, anche se il divario finale non rispecchia fino in fondo l’intensità della gara. Nella dodicesima giornata del ... pianetabasket.com