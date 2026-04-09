Serie A | Cremonese-Bologna 1-2 finale concitato con due espulsioni nei minuti di recupero

Nella partita di Serie A tra Cremonese e Bologna, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei rossoblù. La gara si è conclusa con un finale molto combattuto, caratterizzato da due espulsioni nei minuti di recupero. La Cremonese ha tentato di reagire nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio, che si era formato nel corso della partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Bologna FC ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, battendo la US Cremonese con un punteggio di 2-1 in una partita intensa di Serie A. Questo incontro, disputato allo Stadio Giovanni Zini il 5 aprile 2026, ha visto i ragazzi di Marco Giampaolo mettere in campo una prestazione convincente, nonostante i momenti di tensione culminati con l’espulsione di due giocatori nel finale. La squadra emiliana è andata in vantaggio nei primi minuti grazie a un gol di Joao Mario, che ha colpito al volo un cross di Juan Miranda e ha battuto il portiere Emil Audero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A: Cremonese-Bologna 1-2, finale concitato con due espulsioni nei minuti di recupero. Serie D Correggese, che rabbia: trafitta nei minuti di recuperoSANGIULIANO CITY 1 cORREGGESE 0 SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Saggionetto (49’ st Morra), Tremolada, Sadaj (26’ st Sartori), Bernardi, Redondi,... Diretta gol Serie A: Roma Juventus 3-3, Gatti pareggia i conti nei minuti di recuperoLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in... Temi più discussi: Serie A, oggi Cremonese-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Cremo superata dal Bologna: 1-2 allo Zini; Le probabili formazioni di Cremonese-Bologna; Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: decidono Joao Mario e Rowe. Inutile il gol nel finale di Bonazzoli. Moviola Cremonese Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Abisso, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Cremonese Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Abisso, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Probabili formazioni Cremonese-Bologna: ok Baschirotto, cosa trapela su Vardy e OrsoliniProbabili formazioni Cremonese Bologna - Le possibili scelte di Giampaolo e Italiano per Cremonese-Bologna della 31^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Domenica prossima a Bologna, mentre la Cremonese giocherà il confronto diretto sul campo del Cagliari. Poi Fiorentina in casa, Verona e Pisa fuori - facebook.com facebook Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com