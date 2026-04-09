Serie A 32° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

La 32ª giornata di Serie A inizia venerdì con la partita tra Roma e Pisa. Le partite sono programmate in diversi orari e si svolgeranno in vari stadi del paese. Sono previste le probabili formazioni di ciascun incontro e le modalità di trasmissione delle gare. La giornata si concluderà domenica, con diverse sfide in programma in più impianti. Sarà possibile seguire gli incontri anche in diretta streaming o attraverso le emittenti televisive dedicate.

Milano, 9 aprile 2026 - All'orizzonte c'è la 32° giornata di Serie A, che comincerà di venerdì con lo scontro fra Roma e Pisa. Il piatto principale arriverà domenica sera, con il Como a ospitare la capolista Inter. L'altro big match di questo turno va in scena sabato a Bergamo, con l' Atalanta a sfidare la Juventus. In trasferta il Napoli, impegnato a Parma, mentre il Milan accoglie l' Udinese. In chiave salvezza, occhio soprattutto al duello fra Cagliari e Cremonese. Completano il quadro Torino-Verona, Genoa-Sassuolo, Bologna-Lecce e Fiorentina-Lazio. Il programma delle gare e dove vederle . Roma-Pisa: venerdì 10 aprile, ore 20:45; diretta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, 32° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Serie A, 24esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 5 febbraio 2026 - E' in arrivo la 24° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida - l'unica in calendario di venerdì - in fondo... Serie A, 25esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareMilano, 12 febbraio 2026 - Alle porte c'è la 25° giornata di Serie A, che sarà caratterizzata soprattutto da due big match. Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: Serie A, il programma della 32.a giornata; Serie A, 32^ giornata: tre partite live su Sky. VIDEO; Probabile Formazione - 32° Giornata; Fantacalcio, le probabili formazioni della 32ª giornata di Serie A 2025/26. Serie A, 32° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareDue i big match in programma: Como-Inter e Atalanta-Juventus. Il Napoli è ospite del Parma, mentre il Milan sfida in casa il Parma ... sport.quotidiano.net Probabili formazioni 32^ giornata Serie A: titolari e ballottaggiProbabili formazioni 32 giornata Serie A - Tutto pronto per il prossimo 32° turno di Serie A. Inter chiamata a difendere il ... fantamaster.it Sarri, il girone di fuoco tra Serie A e Coppa Italia: la Lazio si gioca tutto in 10 giorni - facebook.com facebook Arriva l'8 maggio su HBO Max la prima serie creata da Margaret Mazzantini con Sergio Castellitto nei panni di un ginecologo fondatore di una clinica di fecondazione assistita a Barcellona x.com