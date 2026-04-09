Sequestri contro la pesca illegale | recuperati novellame e attrezzi vietati

Nell’ambito di controlli contro la pesca illegale lungo il litorale ionico lucano, la Guardia Costiera ha effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di novellame e di attrezzi vietati. L’intervento è stato coordinato dalla Capitaneria di porto di Taranto, che ha verificato il rispetto delle norme sulla pesca. Durante le ispezioni sono stati trovati strumenti non autorizzati e quantità di prodotto non conformi alle disposizioni vigenti.

Tarantini Time Quotidiano Operazione della Guardia Costiera nell’ambito dei controlli contro la pesca illegale lungo il litorale ionico lucano, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Taranto. Nel corso dell’attività, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Policoro, con il supporto di una motovedetta, hanno sequestrato circa 20 chilogrammi di novellame di sarda nel territorio di Nova Siri. Durante lo stesso servizio, in località Torre Mozza di Policoro, è stata individuata all’interno di un veicolo una rete da pesca non consentita, utilizzata per la cattura del novellame, anch’essa sottoposta a sequestro. Il novellame sequestrato è una risorsa protetta dalla normativa vigente, fondamentale per il ciclo di riproduzione delle specie marine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sequestri contro la pesca illegale: recuperati novellame e attrezzi vietati Pugno duro contro la pesca illegale: raffica di sequestri e multe per 17mile euroOTRANTO – La lotta al bracconaggio ittico lungo le coste salentine non conosce sosta, come dimostrato dai recenti e intensi interventi condotti dai... Pesca illegale nello Stretto, sequestrati oltre 100 chili di novellame: donati a enti caritatevoliOltre cento chili di novellame di sarda sono stati sequestrati e devoluti in beneficenza grazie a un’operazione della Guardia di Finanza, che ha... Temi più discussi: Lazio – Ferie pasquali, controlli a tappeto sulla filiera della pesca, sequestri e sanzioni; Ricci di mare senza tracciabilità in vendita nel ristorante di Santa Marinella, sequestrati; Pesca illegale in Area Marina. Sequestro di rete e pescato, denunciato il comandante; Fermo biologico: vietata la pesca delle arselle nel mese di aprile. Sequestri e sanzioni fino a seimila euro. Stretta contro la pesca di frodo: raffica di sequestri, multe e controlli tra Otranto e MelendugnoOltre al sequestro, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno contestato e notificato al trasgressore una sanzione amministrativa che prevede il pagamento fino ad un massimo di seimila euro. quotidianodipuglia.it Pesca illegale, maxi controlli della Guardia di Finanza: sequestrati 360 chili di prodotti itticiControlli serrati lungo il litorale barese e nella fascia costiera della provincia Bat contro la pesca illegale e lo sfruttamento ... immediato.net https://www.avellinotoday.it/cronaca/controlli-nas-sequestri-alimenti.html - facebook.com facebook #GdiF #Roma: orologi falsi e autoriciclaggio. Misure cautelari e sequestri per 880 mila euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com